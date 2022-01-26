МВД предложило ввести четыре варианта убежища для иностранцев
Одно из них – это политическое убежище. Его будут давать тем, кого преследуют в его собственной стране, или там есть угроза такого преследования.
© ТАСС / Екатерина Кузьмин
В России могут на законодательном уровне закрепить четыре вида убежища, представляемых иностранцам. Соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел, уточнив в нём условия для получения каждого из них.
Как пишет ТАСС, речь идёт о статусе беженца, временном и политическом убежище, а также временной защите. Например, первый из них предлагается представлять тем иностранцам, которые в родной стране могут подвергаться расовым, религиозным или другим видам преследования. При этом они могут не просто не иметь возможности вернуться в свою страну, но и не изъявлять такового желания. Такой статус можно будет давать на срок, в течение которого сохраняются условия для бегства гражданина из своей страны.
Временное убежище же предлагается давать на один год, продлевать его можно будет не более двух раз подряд.
"Политическое убежище предоставляется иностранному гражданину, ищущему защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства) за общественно-политическую деятельность и убеждения, не противоречащие Конституции РФ, нормам и принципам международного права", - говорится в законопроекте.
Временная же защита предусмотрена для иностранцев, которые массово прибыли в Россию. Решения о предоставлении, утрате или лишении статуса беженца, временного убежища и временной защиты будут принимать территориальные органы МВД, порядок предоставления Россией политического убежища, в том числе его утраты или лишения, предлагается отвести в ведение президента страны.
Лайф сообщал, что более 735 тысяч иностранцев стали гражданами России в 2021 году. Причём этот показатель за аналогичный период в 2020 году составил 656 347. Также увеличилось и количество факторов постановки на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства.
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