НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Нашли куртку и шапку: СКР показал видео из дома, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области

Мать рассказала, что оставила ребёнка одного, а сама пошла в баню заниматься стиркой. У женщины ещё семеро детей.

26 января, 00:14

Кадр из видео © СУ СКР по Новгородской области

Следователи осматривают дом, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области © СУ СКР

Следователи регионального управления СК РФ по Новгородской области обнародовали видео из частного дома в городе Холм, где накануне пропала годовалая девочка.

На этих кадрах сотрудник СКР ходит по помещениям, в том числе дворовым, заваленным разными вещами. Непорядок и в доме, одежда разбросана на полу и мебели. Исходя из общения следователей можно понять, что они нашли куртку и шапку ребёнка.

В Новгородской области бесследно исчезла годовалая девочка

В Новгородской области бесследно исчезла годовалая девочка

Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1