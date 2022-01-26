Нашли куртку и шапку: СКР показал видео из дома, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области
Мать рассказала, что оставила ребёнка одного, а сама пошла в баню заниматься стиркой. У женщины ещё семеро детей.
Кадр из видео © СУ СКР по Новгородской области
Следователи осматривают дом, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области © СУ СКР
Следователи регионального управления СК РФ по Новгородской области обнародовали видео из частного дома в городе Холм, где накануне пропала годовалая девочка.
На этих кадрах сотрудник СКР ходит по помещениям, в том числе дворовым, заваленным разными вещами. Непорядок и в доме, одежда разбросана на полу и мебели. Исходя из общения следователей можно понять, что они нашли куртку и шапку ребёнка.
Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели.
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