Следователи осматривают дом, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области © СУ СКР

Следователи регионального управления СК РФ по Новгородской области обнародовали видео из частного дома в городе Холм, где накануне пропала годовалая девочка.

На этих кадрах сотрудник СКР ходит по помещениям, в том числе дворовым, заваленным разными вещами. Непорядок и в доме, одежда разбросана на полу и мебели. Исходя из общения следователей можно понять, что они нашли куртку и шапку ребёнка.