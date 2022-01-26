Учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за сообщения о минировании
В образовательных учреждениях города приостановлены занятия. Вопрос о начале второй смены зависит от скорости проверки зданий.
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Учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за поступившего анонимного сообщения о минировании зданий. Соответствующее письмо пришло на электронную почту мэрии.
Как пишет AmurMedia, детей вывели из всех 70 городских школ. Младшеклассники под присмотром педагогов отправились дожидаться родителей в тёплые помещения недалеко от учреждений. Старшеклассники отпущены по домам.
Начнутся ли занятия у учеников второй смены, пока не известно. Всё зависит от скорости работы служб, которые сейчас обследуют здания.
Лайф напоминает, что в последнее время подобные минирования происходят во многих российских регионах. Занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А 21-го числа сообщения касались и образовательных учреждений Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территории школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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