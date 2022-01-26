Учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за сообщения о минировании

Учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за поступившего анонимного сообщения о минировании зданий. Соответствующее письмо пришло на электронную почту мэрии.

Как пишет AmurMedia, детей вывели из всех 70 городских школ. Младшеклассники под присмотром педагогов отправились дожидаться родителей в тёплые помещения недалеко от учреждений. Старшеклассники отпущены по домам.