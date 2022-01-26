Постпредство РФ при ООН обвинило США в попытках сдержать Россию
По мнению дипмиссии, Штаты спекулируют на своём статусе пребывания штаб-квартиры международной организации. Это является чистейшим примером нечестной игры, отмечают дипломаты.
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В своей политике сдерживания России Соединённые Штаты прибегают к злоупотреблению статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности в ООН.
"США при реализации своего курса на „сдерживание“ России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права", — указывается в сообщении.
Там подчёркивают, что такое поведение Америки не может служить примером "честной игры", достойной политики постоянного членства Совета Безопасности при ООН.
Лайф сообщал, что ранее в Госдепе приоткрыли завесу тайны над тем, о чём будет говориться в письменном ответе Штатов на предложения России по безопасности. По словам представителя Госдепа, там будут обозначены конкретные области для сотрудничества.
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