Постпредство РФ при ООН обвинило США в попытках сдержать Россию

В своей политике сдерживания России Соединённые Штаты прибегают к злоупотреблению статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности в ООН.

"США при реализации своего курса на „сдерживание“ России не гнушаются откровенных злоупотреблений статусом государства пребывания штаб-квартиры ООН в нарушение применимых норм международного права", — указывается в сообщении.

Там подчёркивают, что такое поведение Америки не может служить примером "честной игры", достойной политики постоянного членства Совета Безопасности при ООН.