Следователи регионального управления СК РФ по Магаданской области установили обстоятельства двух убийств, совершенных 12 и 6 лет назад. Раньше сделать это не представилось возможным, тем не менее, работа по расследованию продолжалась. Первое было совершено в 2009 году. Тогда на обочине проезжей части было обнаружено обезглавленное тело мужчины 1956 года рождения с множественными колото-резаными ранами в области грудной клетки. Другое тело мужчины 1957 года с такими же признаками насильственной смерти найдено было в 2015.

"Отбирали для сравнения образцы ДНК у мужчин, проживавших в области, тщательно собирали, систематизировали и проверяли информацию, которая могла бы способствовать установлению обстоятельств ... обвиняемый в двух убийствах был установлен по генетическому профилю", — сообщает СУ СК РФ по Магаданской области.

В мае прошлого года на участке лесной тропы туристического маршрута "Корейский ключ", пролегающей вдоль Портового шоссе в Магадане, около заброшенного бетонного строения были обнаружены кости мужчины. Анализ ДНК показал совпадение с генотипом предполагаемого преступника, обнаруженном на месте преступления 2015 года. Позже на пустыре нашли и черепа жертв.

Предметы, обнаруженные в строении, позволили сделать выводы, что убийца там проживал. Нашли и вещи жертвы 2015 года. Личность преступника была установлена — выяснили, что он вёл отшельнический образ жизни и был крайне агрессивным по отношению к туристам, проходившим мимо его жилища. Кроме того был установлен факт покушения на убийство случайного прохожего в 2017 году с использованием ножа. Но потерпевший смог оказать сопротивление и скрыться, благодаря чему остался жив. Раскрыв убийства, дело прекратили в связи со смертью обвиняемого.