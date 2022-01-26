Юрист Гусятникова предупредила о риске лишиться наследства даже при завещании

Если потенциальные наследники препятствовали осуществлению последней воли умершего, то они могут быть признаны "недостойными" и лишиться своего права на его имущество. Гражданский кодекс России выделяет такую категорию лиц в соответствии со ст. 1117. Но это ещё предстоит доказать, рассказала юрист Полина Гусятникова.

"В частности, суды редко берутся рассматривать дела, если нет прямых подтверждений, что при жизни наследодателя наследник ему угрожал, избивал, физически принуждал. Это подтверждается вынесенными ранее судебными решениями — это позиция Верховного суда", — рассказала Гусятникова агентству "Прайм".

Наследника также могут признать недостойным, если он злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю. Например, не выплачивал алименты, назначенные судом, не оказывал помощи как материальной, так и нематериальной, если тот в этом нуждался. Это факт также должен быть подтверждён документально. Кроме того, права на получение наследства ребёнка не имеют его родители, лишённые родительских прав.