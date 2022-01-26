В Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам из-за "минирования" школ
Ранее такую же меру были вынуждены принять власти Хабаровска. Один за другим российские регионы сталкиваются с волной сообщений о взрывчатке в разных учреждениях.
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В Петропавловске-Камчатском сегодня всех школьников отправили по домам из-за поступившего анонимного сообщения о минировании зданий. Об этом рассказали в администрации края. Для проверки поступившей информации привлечены правоохранительные органы и экстренные службы.
"В каждом образовательном учреждении есть инструкция, как действовать в подобной ситуации. Педагоги и сотрудники школ отработали слаженно. Детей отправили домой", — говорится в сообщении пресс-службы администрации.
Учеников младших классов отправили по домам с членами их семей или педагогами. Всех родителей известили о том, что занятия прерваны. В городе 42 школы, и экстренные службы занялись проверкой каждой из них.
Только за сегодня это уже второй подобный случай. Лайф рассказывал, что ранее учеников всех школ также пришлось эвакуировать в Хабаровске.
В последнее время подобные лжеминирования происходят во многих российских регионах. Занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А 21-го числа сообщения касались и образовательных учреждений Симферополя и Керчи. Ни в одном из случаев ничего подозрительного на территории школ спецслужбы не нашли. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все сообщения о "минировании" в школах и вузах на полуострове приходят из-за границы.
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