В Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам из-за "минирования" школ

В Петропавловске-Камчатском сегодня всех школьников отправили по домам из-за поступившего анонимного сообщения о минировании зданий. Об этом рассказали в администрации края. Для проверки поступившей информации привлечены правоохранительные органы и экстренные службы.

"В каждом образовательном учреждении есть инструкция, как действовать в подобной ситуации. Педагоги и сотрудники школ отработали слаженно. Детей отправили домой", — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Учеников младших классов отправили по домам с членами их семей или педагогами. Всех родителей известили о том, что занятия прерваны. В городе 42 школы, и экстренные службы занялись проверкой каждой из них.