Производители предупредили о подорожании детского питания в феврале

На сухие и жидкие каши, напитки, хлебцы, десерты и другое детское питание поднимется цена в феврале — об этом поставщики предупредили торговые сети. Так, крупнейший российский производитель АО "Прогресс", выпускающий продукцию под брендом "Фрутоняня", сообщил ретейлерам о повышении стоимости в среднем на 15,5%. Примеру компании последуют и конкуренты, уверены аналитики.

Как сообщает "Коммерсант", у которого есть копия письма гендиректора "Прогресса" Натальи Медуновой ретейлерам, индексация цен объясняется продолжающимся ростом цен на основное сырьё в связи с кризисом грузоперевозок, ожиданиями на рынках на фоне пандемии, а также неблагоприятными погодными условиями для производства сельскохозяйственных культур. Так, на фруктовые концентраты в среднем цены выросли на 26,8–33,3%. Свежие и замороженные фрукты и овощи подорожали на 30,9%, молочное сырьё — на 20%, гречка, овёс и рис — на 19%. Более чем вдвое выросла стоимость жестяных крышек, цены на картон и гофру увеличились на 50%, алюминий и пластик — на 25–100%. Наконец, затраты на доставку продукции выросли в пределах 30%, говорится в письме.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что ресурсы для внутренней оптимизации в компании уже исчерпаны. Другие участники рынка заявляют, что торговые сети, скорее всего, будут вынуждены принять предложение "Прогресса", который выступает лидером категории и имеет значительную переговорную силу. Старший аналитик "Газпромбанка" добавляет, что аргументы справедливы и торговые сети лишь постараются смягчить эффект от повышения цен, разбив процесс на несколько этапов либо вовсе в ущерб своей прибыли. В Минсельхозе признают, что предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного роста издержек, и сообщают, что проводят системную работу, направленную на стимулирование дальнейшего роста производства сырья для переработки.