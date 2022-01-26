Бывшая подруга звезды украинского футбола Артёма Милевского — телеведущая Валерия Крук — заступилась за россиян. Она сделала это, когда отвечала на вопросы подписчиков её блога в "Инстаграме".

У девушки спросили совета о реакции на хамство. При этом автор вопроса уточнил, что такое поведение якобы возможно только в Москве. Крук при этом отметила, что не стоит всех жителей России стричь под одну гребёнку.

"Тут, очевидно, попахивает ненавистью к братскому народу из-за политической ситуации. Что ж вы так всех под одну гребёнку! У меня друзья и родственники в России. И это одни из самых лучших людей, которых я знаю! А быдла хватает везде, и у нас, к сожалению!!!" — написала Валерия Крук.