"Попахивает ненавистью к братскому народу": Украинская телеведущая Валерия Крук заступилась за россиян
Блогерша уверена, что не стоит всех стричь под одну гребёнку. Она отмечает, что недостойные есть в каждой стране.
Бывшая подруга звезды украинского футбола Артёма Милевского — телеведущая Валерия Крук — заступилась за россиян. Она сделала это, когда отвечала на вопросы подписчиков её блога в "Инстаграме".
У девушки спросили совета о реакции на хамство. При этом автор вопроса уточнил, что такое поведение якобы возможно только в Москве. Крук при этом отметила, что не стоит всех жителей России стричь под одну гребёнку.
"Тут, очевидно, попахивает ненавистью к братскому народу из-за политической ситуации. Что ж вы так всех под одну гребёнку! У меня друзья и родственники в России. И это одни из самых лучших людей, которых я знаю! А быдла хватает везде, и у нас, к сожалению!!!" — написала Валерия Крук.
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Лайф напоминает, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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