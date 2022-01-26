В мире установлен новый антирекорд по числу заразившихся ковидом

В мире установлен антирекорд по числу заразившихся ковидом за неделю. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что увеличилось и количество летальных исходов.

Как говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.

По данным организации, в основном увеличение наблюдается в Восточном Средиземноморье. В этом регионе прирост за неделю составил 39%. В Юго-восточной Азии и Европе увеличение на уровне 13%. А вот в Африке и Америке заболеваемость снизилась на 31% и 10% соответственно.