В мире установлен новый антирекорд по числу заразившихся ковидом
С появлением штамма коронавируса "омикрон" заболеваемость стала быстро расти в разных странах. Например, во Франции за сутки выявили более 500 тысяч новых случаев.
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В мире установлен антирекорд по числу заразившихся ковидом за неделю. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что увеличилось и количество летальных исходов.
Как говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ, с 17 по 23 января зафиксирован «пятипроцентный рост числа новых случаев COVID-19 по сравнению с предшествующей неделей»: поступили сообщения о заражении 21 362 288 человек. За семь дней зарегистрировано 49 890 летальных исходов, что на 1% больше, чем неделей раньше.
По данным организации, в основном увеличение наблюдается в Восточном Средиземноморье. В этом регионе прирост за неделю составил 39%. В Юго-восточной Азии и Европе увеличение на уровне 13%. А вот в Африке и Америке заболеваемость снизилась на 31% и 10% соответственно.
А ранее Лайф писал, что количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 350 миллионов. Максимум по приросту новых случаев ковида за всё время пандемии CoViD-19 был зарегистрирован 20 января: инфицированы были 4 041 420 человек.
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