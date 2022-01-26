В Москве число госпитализаций детей с ковидом за две недели выросло в 10 раз
При этом количество заболевших несовершеннолетних за этот же период увеличилось в 14 раз. Отмечается, что около половины детей, попадающих в больницы с CoViD-19, при этом проходили плановое лечение.
Временный госпиталь для пациентов с коронавирусом © ТАСС / Валентин Егоршин
В Москве за две недели резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом — в десять раз. Об этом сообщает Депздрав столицы.
"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28), а госпитализаций — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что почти половина детей, госпитализированных с коронавирусом, были переведены из больниц, где проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в Москве может продлиться ещё две недели. Это будет серьёзное испытание для всей медицинской системы, в первую очередь поликлинической, уточнил градоначальник. Он также рассказал о мероприятиях, позволяющих снять нагрузку.
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