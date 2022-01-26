В Москве число госпитализаций детей с ковидом за две недели выросло в 10 раз

В Москве за две недели резко увеличилось число госпитализаций детей с коронавирусом — в десять раз. Об этом сообщает Депздрав столицы.

"В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28), а госпитализаций — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки)", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что почти половина детей, госпитализированных с коронавирусом, были переведены из больниц, где проходили плановое лечение по другим заболеваниям.