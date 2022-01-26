Хирург Зинченко рассказал, как скоро восстанавливаются лёгкие бывших курильщиков

Первые преимущества отказа от табака проявляются практически сразу. Об этом рассказал ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко. Он отметил, что уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты снижается пульс и артериальное давление.

"В течение первого дня уровень угарного газа в крови снижается, а уровень кислорода приходит в норму. Через пару дней даже обычная еда станет вкуснее, улучшится аппетит за счёт восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов", — сказал Евгений Зинченко в беседе с агентством "Прайм".

Он отмечает, что общее состояние начинает улучшаться в течение двух-двенадцати недель. Нормализуется кровообращение, увеличиваются показатели функции лёгких, уменьшается одышка. По словам Зинченко, у тех, кто болен хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), через шесть недель увеличивается объём фиксированного выдоха за одну секунду.

"В течение 6–9 месяцев реснички слизистой оболочки бронхов, выводящие слизь из лёгких, снова получают способность очищать лёгкие, снижая риск инфекции. К концу первого года риск сердечного приступа и инсульта снижается примерно наполовину, а у людей с ХОБЛ могут продолжать наблюдаться некоторые улучшения функции лёгких. Через десять лет риск заболеть раком лёгких примерно вдвое меньше, чем у нынешнего курильщика", — пояснил Зинченко.