Киевский политолог Ермолаев предупредил о нарастающем "коме катастроф" на Украине

Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперёд. Он отметил, что пока страна проходит отопительный сезон, но вскоре она почувствует накопившиеся проблемы.

"Мы тяжёлое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев в эфире телеканала "Наш".

Говоря о причинах этого он упомянул назвал высокие цены на энергоносители, которые могут сделать промышленность страны неконкурентоспособной.