Киевский политолог Ермолаев предупредил о нарастающем "коме катастроф" на Украине
Среди проблем эксперт назвал высокие цены на энергоносители и неконкурентоспособность промышленности. По его мнению, их влияние страна почувствует в течение года.
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Политолог Андрей Ермолаев заявил, что Украина накапливает ком катастроф на год вперёд. Он отметил, что пока страна проходит отопительный сезон, но вскоре она почувствует накопившиеся проблемы.
"Мы тяжёлое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — сказал Ермолаев в эфире телеканала "Наш".
Говоря о причинах этого он упомянул назвал высокие цены на энергоносители, которые могут сделать промышленность страны неконкурентоспособной.
Как писал ранее Лайф, Зеленский пообещал, что Украина спокойно пройдёт отопительный сезон. По словам президента Незалежной, запасов газа и угля в стране достаточно. На электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн.
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