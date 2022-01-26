Минобороны рассказало подробности переброски Су-35С в Белоруссию

Экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа России продолжают перебазирование в Белоруссию. Это часть проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в Минобороны РФ.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Экипажи совершают промежуточные посадки. На аэродромах Центрального и Западного военных округов они отдыхают и готовятся к последующим вылетам. Маршруты перелёта тщательно проработаны штурманами с учётом максимально возможного беспосадочного полёта.

"После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", — добавили в пресс-службе Минобороны РФ.