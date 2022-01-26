Минобороны рассказало подробности переброски Су-35С в Белоруссию
Экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов. Когда перебазирование завершится, они заступят на боевое дежурство.
Су-35С © Минобороны РФ
Экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа России продолжают перебазирование в Белоруссию. Это часть проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в Минобороны РФ.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Экипажи совершают промежуточные посадки. На аэродромах Центрального и Западного военных округов они отдыхают и готовятся к последующим вылетам. Маршруты перелёта тщательно проработаны штурманами с учётом максимально возможного беспосадочного полёта.
"После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", — добавили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссию прибыли первые подразделения ВС РФ для участия в учениях Союзного государства. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны. Переброска Су-35С с востока России началась 22 января.
Комментариев: 0