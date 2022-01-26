Пьяный сахалинец въехал в машину ДПС, пытаясь скрыться от погони
Перед этим житель острова выполнил так называемый полицейский разворот, чтобы быстро обойти полицейский автомобиль, но не учёл его габариты.
Кадр из видео © Telegram / ЧП Сахалин
Последствия и момент ДТП с участием машины ДПС и снегохода на Сахалине © Telegram / ЧП Сахалин
Пьяный водитель снегохода из Южно-Сахалинска при попытке скрыться протаранил автомобиль экипажа ДПС. Видеозапись погони и самого инцидента появилась в Сети.
Как пишет Telegram-канал "ЧП Сахалин", экипаж ДПС заметил подозрительные манёвры мужчины в садово-дачном товариществе и погнался за ним. Водитель решил уйти от погони, выполнив опасный манёвр, но он не удался.
Беглец совершил так называемый полицейский разворот, чтобы обойти экипаж по касательной, но врезался в автомобиль и слетел со снегохода. Дальнейшие разбирательства показали опьянение и отсутствие водительских прав.
За комплекс этих нарушений сахалинцу грозит как минимум административная ответственность с немалым штрафом и запретом водить любой вид транспорта на несколько лет.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области лихач без прав погиб в ДТП, уходя от полицейской погони. В результате аварии пострадали два его пассажира, а также мужчина и женщина из автомобиля, в который он влетел.
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