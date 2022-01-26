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Пьяный сахалинец въехал в машину ДПС, пытаясь скрыться от погони

Перед этим житель острова выполнил так называемый полицейский разворот, чтобы быстро обойти полицейский автомобиль, но не учёл его габариты.

26 января, 03:53

Кадр из видео © Telegram / ЧП Сахалин

Последствия и момент ДТП с участием машины ДПС и снегохода на Сахалине © Telegram / ЧП Сахалин

Пьяный водитель снегохода из Южно-Сахалинска при попытке скрыться протаранил автомобиль экипажа ДПС. Видеозапись погони и самого инцидента появилась в Сети.

Как пишет Telegram-канал "ЧП Сахалин", экипаж ДПС заметил подозрительные манёвры мужчины в садово-дачном товариществе и погнался за ним. Водитель решил уйти от погони, выполнив опасный манёвр, но он не удался.

Беглец совершил так называемый полицейский разворот, чтобы обойти экипаж по касательной, но врезался в автомобиль и слетел со снегохода. Дальнейшие разбирательства показали опьянение и отсутствие водительских прав.

За комплекс этих нарушений сахалинцу грозит как минимум административная ответственность с немалым штрафом и запретом водить любой вид транспорта на несколько лет.

В Забайкалье сотрудник ГИБДД поскользнулся во время погони и случайно застрелил водителя

В Забайкалье сотрудник ГИБДД поскользнулся во время погони и случайно застрелил водителя

Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области лихач без прав погиб в ДТП, уходя от полицейской погони. В результате аварии пострадали два его пассажира, а также мужчина и женщина из автомобиля, в который он влетел.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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