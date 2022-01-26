Пьяный сахалинец въехал в машину ДПС, пытаясь скрыться от погони

Последствия и момент ДТП с участием машины ДПС и снегохода на Сахалине © Telegram / ЧП Сахалин

Пьяный водитель снегохода из Южно-Сахалинска при попытке скрыться протаранил автомобиль экипажа ДПС. Видеозапись погони и самого инцидента появилась в Сети.

Как пишет Telegram-канал "ЧП Сахалин", экипаж ДПС заметил подозрительные манёвры мужчины в садово-дачном товариществе и погнался за ним. Водитель решил уйти от погони, выполнив опасный манёвр, но он не удался.

Беглец совершил так называемый полицейский разворот, чтобы обойти экипаж по касательной, но врезался в автомобиль и слетел со снегохода. Дальнейшие разбирательства показали опьянение и отсутствие водительских прав.

За комплекс этих нарушений сахалинцу грозит как минимум административная ответственность с немалым штрафом и запретом водить любой вид транспорта на несколько лет.