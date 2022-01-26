Эксперт из Китая Ифань назвал антироссийские планы США утопией

Планы США ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке являются "утопией". Об этом заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

"Соединённые Штаты надеются "малыми мерами" помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, "выступив мостом" между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа", — указывает Ифань в статье для "Хуаньцю шибао".

Как пишет автор, администрация Джо Байдена, по данным американских СМИ, обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы "устранить зависимость" континента от российского "голубого топлива".

Ифань считает переход рынка природного газа Катара "из Азии в Европу" знаком того, что европейские страны должны предоставить этой стране более выгодные ценовые условия, чем Азия. При этом на катарскую инфраструктуру и усилия по стабилизации цепочки поставок уйдёт несколько лет, а соответствующие расходы будут включены в цену поставки газа, что ещё больше ослабит его конкурентоспособность по отношению к сырью из России.

"Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций "Газпрома" на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное как утопия", — подчёркивает эксперт.