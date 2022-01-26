На Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin
Это часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В этот раз общий вес вооружения и техники составил почти 80 тонн.
Фото © Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Порядка 300 переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и 79 тонн военной американской помощи для Вооружённых сил Украины прибыло в страну, заявили в Посольстве США в Киеве.
"Сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киев прибыла третья партия из пакета помощи на сумму $200 млн (около 14,8 млрд рублей. — Прим. Лайфа), принятого президентом Байденом", — сказано на странице Посольства США в Киеве в "Фейсбуке".
© Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Американские дипломаты заявили о намерении оказать необходимую поддержку Незалежной далее, отметив, что США "на стороне Украины".
Напомним, самолёт со второй партией американского оружия общим весом более 80 тонн прибыл в Киев 23 января. 22-го числа была доставлена первая партия груза военного назначения из США. В частности, в Незалежную прибыли боеприпасы. Общий вес груза составил более 90 тонн.
Ранее Лайф писал, что Москва обеспокоена действиями США по нагнетанию напряжённости вокруг Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако заявления Пентагона о готовности отправить в Европу тысячи военнослужащих не влияют на переговоры по безопасности, которые в нынешней стадии завершены, добавил он.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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