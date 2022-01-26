На Украину доставлено ещё 300 комплексов Javelin

Порядка 300 переносных зенитно-ракетных комплексов Javelin и 79 тонн военной американской помощи для Вооружённых сил Украины прибыло в страну, заявили в Посольстве США в Киеве.

"Сегодня вечером в аэропорт Борисполь в Киев прибыла третья партия из пакета помощи на сумму $200 млн (около 14,8 млрд рублей. — Прим. Лайфа), принятого президентом Байденом", — сказано на странице Посольства США в Киеве в "Фейсбуке".

Американские дипломаты заявили о намерении оказать необходимую поддержку Незалежной далее, отметив, что США "на стороне Украины".