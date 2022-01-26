НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море

Задействованы ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

26 января, 02:44

Кадр из видео © пресс-служба Северного флота

Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море для учений. Видео © пресс-служба Северного флота

Корабли Северного флота России вышли в Баренцево море на учения в арктической зоне. Об этом сообщила пресс-служба флота, добавив, что базу в Североморске покинули в том числе крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", оснащённый крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения", - сообщила пресс-службы флота.

Отмечается, что в ходе учений отряд боевых кораблей отработает взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.

В ЦВО в течение года проведут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

В ЦВО в течение года проведут пять крупных учений сил противовоздушной обороны

Ранее Лайф сообщал, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправилось и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1