Боевые корабли Северного флота вышли в Баренцево море для учений. Видео © пресс-служба Северного флота

Корабли Северного флота России вышли в Баренцево море на учения в арктической зоне. Об этом сообщила пресс-служба флота, добавив, что базу в Североморске покинули в том числе крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов", оснащённый крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения", - сообщила пресс-службы флота.

Отмечается, что в ходе учений отряд боевых кораблей отработает взаимодействие разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.