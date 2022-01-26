Toyota Camry стала в России самым продаваемым автомобилем сегмента D

В 2021 году автомобиль марки Toyota Camry стал самым продаваемым в сегменте D, то есть в классе "больших автомобилей". В минувшем году продажи этой японской модели составили 31 983 авто, что на 17% больше, чем в 2020 году.

По данным экспертов агентства "Автостат", всего за год в этом сегменте было продано 84,4 тыс. новых автомобилей. На втором месте расположился седан Kia K5 в количестве 29 224 единиц (рост в 3,6 раза). После него идёт Hyundai Sonata — 6 968 машин (плюс 16%).