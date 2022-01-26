Forbes: Богатейшие россияне на фоне ситуации вокруг Украины потеряли $27,9 млрд

Богатейшие россияне с конца декабря 2021 года по конец января 2022-го потеряли $27,9 млрд на фоне обострения геополитической обстановки из-за ситуации вокруг Украины. Основная доля потерь пришлась на 13 января, когда стало известно о проблемах на переговорах России с НАТО.

Как отмечает Forbes, в качестве точки журнал выбрал 20 декабря 2021 года, зафиксировав курсы валют и котировки акций, чтобы определить, как изменилось состояние российских миллиардеров в 2021 году.

Так, состояние Дениса Свердлова сократилось больше других в относительном выражении — котировки производителя электромобилей Arrival с 20 декабря 2021 года рухнули на 46%. Падение состояния Свердлова не связано с геополитической напряжённостью — акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Крупные потери также потерпел и основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Его состояние сократилось на 26%. В абсолютном же выражении потерял больше всех основной владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон — $2,1 млрд.