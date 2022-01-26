Эксперт Щельцин рассказал, разговор по какому телефону нельзя прослушать

Из всех уровней прослушки самый доступный — телефонный. Кроме него есть аппаратный, программный и уровень операционной системы. Об этом рассказал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Так, аппаратный уровень предполагает задействование микрофона, а также постоянную ретрансляцию информации.

"И хотя сегодня активно опровергается сама возможность прослушивать современные гаджеты, когда они находятся в выключенном состоянии, но технические возможности для этого есть: два микрофона, прямой доступ к плате передачи информации и батарее", — рассказал агентству "Прайм" Щельцин.

По словам эксперта, на уровне операционной системы можно инициировать любые девайсы телефона для прослушки без ведома владельца. Например, снимать видео и отправлять их, в то время как на экране будет панель приложений. Активируется это с помощью СМС-сообщения, которое владелец также не увидит. Программный уровень подразумевает доступ к данным через приложения, для которых владелец телефона предоставил доступ к информации.

"Следует использовать проверенные криптотелефоны из сети и собственные средства связи, к примеру конференц-связь, которая установлена у вас на сервере и даёт возможность созваниваться вашим сотрудникам", — заключил Щельцин.