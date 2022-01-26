В Биробиджане местный житель увидел косулю по пути в больницу и решил, что она должна стать его охотничьим трофеем. Съездив в гараж за ружьём, он дважды выстрелил в животное, которое находится под защитой закона. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

"Мужчина признался в содеянном и пояснил, что ездил в больницу к отцу и заметил по дороге косулю. После этого поехал в гараж, взял ружьё и, вернувшись на место, где увидел дикую косулю, приблизился к ней и произвёл два выстрела в животное", — сообщает Управление МВД РФ по Еврейской автономной области.

После стрельбы подозреваемый заметил прохожего и, опасаясь наказания и общественной огласки, скрылся, а ружьё по дороге выбросил в снег. Оказалось, оно не было зарегистрировано. По словам "охотника", оружие он якобы нашёл ещё летом, когда ездил на рыбалку, но в полицию не сдал.