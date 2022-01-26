Вице-спикер Крыма: Иски против Украины по водной блокаде будут поданы в феврале

Власти Крыма могут подать первый иск в отношении Украины по делу о водной блокаде в феврале этого года. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

"Мы сейчас заканчиваем подготовку иска для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля", — приводит ТАСС слова Фикса.

Он уточнил, что пока речь идёт только об исках, которые касаются ущерба полуострову от водной блокады со стороны Украины. Подавать иски будут семь региональных ведомств, в том числе Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства.

По словам Фикса, ущерб в рамках этого процесса будет оценён в 1,45 триллиона рублей, однако сумма ещё может быть скорректирована. Иски по энергетической блокаде Крыма будут поданы отдельно, как и по транспортной и банковской.

Ранее Лайф сообщал, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.