Вице-спикер Крыма: Иски против Украины по водной блокаде будут поданы в феврале
Документы для этого собирали семь региональных ведомств, в том числе Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и другие. Ущерб оценили в 1,45 триллиона рублей.
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Власти Крыма могут подать первый иск в отношении Украины по делу о водной блокаде в феврале этого года. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.
"Мы сейчас заканчиваем подготовку иска для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании ущерба. Завершаем работу над материалами, которые будут представлены в суд. Я думаю, что первые иски будут поданы в конце февраля", — приводит ТАСС слова Фикса.
Он уточнил, что пока речь идёт только об исках, которые касаются ущерба полуострову от водной блокады со стороны Украины. Подавать иски будут семь региональных ведомств, в том числе Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства.
По словам Фикса, ущерб в рамках этого процесса будет оценён в 1,45 триллиона рублей, однако сумма ещё может быть скорректирована. Иски по энергетической блокаде Крыма будут поданы отдельно, как и по транспортной и банковской.
Ранее Лайф сообщал, что СК РФ из-за водной блокады Крыма впервые завёл дело по статье "Экоцид". Проводятся проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства произошедшего в 2014 году, а также лица, причастные к преступлению.
Напомним, прежде до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Стоит отметить, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится.
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