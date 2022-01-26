Володин: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России
Председатель ГД Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы
Спикер Госдумы отметил, что США не устраивает сила и самостоятельность РФ, которую страна набрала во время работы Владимира Путина руководителем государства.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который не исключил возможности введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина. По мнению Володина, теперь "всё встало на свои места".
"Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового", — написал Володин в своём Telegram-канале.
Спикер Думы заявил, что при президентстве Путина Россия стала сильной и самостоятельной. Он предложил задаться вопросом, за что хотят ввести санкции против руководителя государства, а затем перечислил: Путин "не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах её граждан; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией".
Володин призвал США открыто признать, что именно за это готовы ввести санкции против президента РФ. Он выразил мнение, что граждане страны воспримут это как санкции против народа, действия США "носят враждебный характер для нашего государства".
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".