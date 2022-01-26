Володин: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России

Спикер Госдумы отметил, что США не устраивает сила и самостоятельность РФ, которую страна набрала во время работы Владимира Путина руководителем государства.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который не исключил возможности введения санкций лично против российского лидера Владимира Путина. По мнению Володина, теперь "всё встало на свои места".

"Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер Думы заявил, что при президентстве Путина Россия стала сильной и самостоятельной. Он предложил задаться вопросом, за что хотят ввести санкции против руководителя государства, а затем перечислил: Путин "не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах её граждан; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией".