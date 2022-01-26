"Эбеко передал власть": Курильский вулкан Чикурачки выбросил в небо столб пепла
Мэр Северо-Курильского района рассказал, что пепел долетел до населённых пунктов, однако пока его было немного. Обошлось без происшествий.
Кадр из видео © Telegram / "Сахалин-Курилы"
Вулкан Чикурачки выбросил столб пепла. Видео © Telegram / "Сахалин-Курилы"
Вулкан Чикурачки на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла. Такие "осадки" выпали в городе Северо-Курильске, рассказал глава района Александр Овсянников.
"Да, днём у нас произошёл пепловый выброс вулкана Чикурачки. Обошлось без происшествий. В Северо-Курильске наблюдался небольшой пеплопад", — сказал Овсянников в беседе с РИА "Сахалин ‒ Курилы".
По словам местных жителей, пепла в городе было мало — сказалась удалённость вулкана от Северо-Курильска.
"Это произошло в районе Шелехова, сам вулкан расположен к югу на другой стороне острова", — отметил местный житель Сергей. А курильчанин Андрей добавил, что "Эбеко передал власть Чикурачки".
Глобальное похолодание: Климатологи опасаются катастрофических последствий извержения вулкана в Тонга
А ранее Лайф рассказывал, что камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту четыре километра. Шлейф распространился в западном направлении на расстояние 175 километров, выпадение золы в населённых пунктах не было.
Комментариев: 0