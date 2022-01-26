Вулкан Чикурачки выбросил столб пепла. Видео © Telegram / "Сахалин-Курилы"

Вулкан Чикурачки на острове Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла. Такие "осадки" выпали в городе Северо-Курильске, рассказал глава района Александр Овсянников.

"Да, днём у нас произошёл пепловый выброс вулкана Чикурачки. Обошлось без происшествий. В Северо-Курильске наблюдался небольшой пеплопад", — сказал Овсянников в беседе с РИА "Сахалин ‒ Курилы".

По словам местных жителей, пепла в городе было мало — сказалась удалённость вулкана от Северо-Курильска.

"Это произошло в районе Шелехова, сам вулкан расположен к югу на другой стороне острова", — отметил местный житель Сергей. А курильчанин Андрей добавил, что "Эбеко передал власть Чикурачки".