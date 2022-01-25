Климатологи опасаются катастрофических последствий извержения вулкана в Тонга Столб пепла поднялся до самой стратосферы и накрыл Землю гигантским одеялом, которое может частично закрыть её от Солнца. 10524 10524 Спутниковые снимки показывают извержение вулкана Хунга-Тонга, 6 января 2022 года. Фото © Getty Images / Maxar

До недавних пор это были два небольших необитаемых островка — слева Хунга-Хаапай, справа — Хунга-Тонга. За последнее столетие здесь произошло несколько небольших подводных извержений, так что геологи поняли, что эти острова не что иное, как торчащие из-под воды "краешки" внушительного вулкана: 1800 метров в глубину и 20 километров в ширину.

Полинезийские острова Хунга-Хаапай и Хунга-Тонга в 2014 году. Фото © Google Earth

На него как-то не обращали очень пристального внимания — извержения были не то чтобы серьёзными. Теперь, когда Хунга-Тонга во всех новостях, учёные сетуют, что мировые службы не слишком активно мониторят этот регион. В 2014–2015 годах этот подводный вулкан в очередной раз начал пульсировать — и вот что получилось: было два маленьких острова — стал один большой.

GIF © NASA Scientific Visualisation Studio

Вулканологи уверяют, что сейчас его уже нет. На рубеже 2021–2022 годов всё обратно провалилось под воду практически полностью. Это потому, что тогда — семь лет назад — магма шла из края вулканической кальдеры, а теперь она прорвалась из самого жерла, а в нём после взрыва оставшаяся масса коллапсировала вниз. Исследователи пришли к выводу, что сравнительно слабые проявления жизни скрытого в волнах монстра в последние годы были предупреждениями о скором крупном событии. И вот 20 декабря 2021 года вулкан начал просыпаться, а 15 января разразилось нечто поистине космических масштабов. Учёные говорят, в последний раз Хунга-Тонга выкидывал такое примерно в 1100 году, а до этого — в начале III столетия. То есть, в общем-то, с ним это бывает раз в тысячу лет.

A little over a week later, it looks as if the #HungaTongaHungaHaapai eruption was the most powerful on the planet since Mount Pinatubo in 1991.



The @CTBTO confirms it's the loudest sound they've detected since the Organization was established in 1996. pic.twitter.com/EofphwnlNL — Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) January 23, 2022

Местами на соседних островах Тонга даже стемнело. С неба посыпались камни. В исполинском облаке пепла полыхали молнии. Наше счастье, что вулкан подводный. Слой прохладной воды как мог оградил атмосферу от этого безумия. И тем не менее поднялся 18-километровый столб. Более того, исследователь из Оксфордского университета сообщил, что, по его данным, над Австралией облако уже достигло высоты 39 километров.

В любом случае надо понимать, что выше примерно десяти километров — это значит выше облаков, то есть этот пепел уже не выпадет на Землю с дождями, а будет понемногу распространяться во все стороны. Конечно, гравитация всё равно его понемногу утянет вниз, но это займёт годы. Вот как выглядело положение дел 19 января. Снимки сделала с борта МКС астронавт NASA Кейла Бэррон. Немалую часть планеты накрыло пепельным одеялом.

Ash from Saturday’s underwater volcanic eruption in the remote Pacific nation of Tonga made its way thousands of feet into the atmosphere & was visible from @Space_Station. During a pass over New Zealand on Sunday, Kayla Barron opened the window & saw the effects of the eruption. pic.twitter.com/6DWgSKVGr6 — NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) January 19, 2022

И вулканологи вкупе с климатологами немедленно вспомнили жуткое извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Дело в том, что тогда в атмосферу выбросило 400 тысяч тонн диоксида серы, и этот шлейф потом года три охлаждал планету: на полюсах фиксировали понижение температуры на несколько градусов.

Извержение вулкана Пинатубо в 1991 году. Фото © Wikipedia / USGS

Стоит упомянуть извержение 1963–1964 годов на Бали: вулкан Агунг убил больше тысячи человек, десятки тысяч людей сделал бездомными и вдобавок поднял в атмосферу более миллиона тонн хлористого водорода. После этого тоже фиксировали похолодание.

Извержение вулкана Агунг в середине 1960-х годов. Фото © Public Domain

А ещё, к примеру, в истории сохранилась память о том, как в 1816 году Европа пережила "год без лета": в марте сохранялась полноценная зима, потом дожди с градом, в июне-июле то и дело заморозки, снегопады. Как следствие, неурожай, голод и волна эмиграции в Америку. А всё потому, что в 1815 году на острове Сумбава в Индонезии случилось извержение вулкана Тамбора. Оно шло четыре месяца подряд. Кстати, по поводу Хунга-Тонга тоже есть опасения, что извержения ещё будут повторяться в течение ближайших нескольких недель, а может быть, и лет.

Некоторые учёные подозревают, что и на этот раз нам предстоит пережить очередное понижение температуры по всему земному шару. Лайф решил расспросить об этом специалистов Института физики атмосферы имени А.М. Обухова и Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики.

Владимир Семёнов Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН

"Вулкан оказывает влияние на климат лишь тогда, когда его выбросы достигают стратосферы, то есть столб выше 15 километров. В таком случае сернистые газы попадают в стратосферу, где могут оставаться несколько месяцев или дольше. Там этот газ образует аэрозоль, такие шарики мелких частиц, которые отражают солнечный свет, и из-за этого поверхность Земли охлаждается. Но для того, чтобы иметь достаточный климатический эффект, извержение должно быть очень мощным, оно должно продолжаться много дней, пару недель, то есть в стратосферу должно быть закинуто большое количество этого сернистого сульфатного аэрозоля. Судя по тому, что произошло, если больше таких выбросов не будет, то с вероятностью 99% можно сказать, что это будет пшик для климата, то есть никакого эффекта не будет".

Пётр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

"Поскольку извержение подводное, то не может быть сильного выброса пепла. Пепел весь в воде намок, он не мог подняться настолько высоко в атмосферу, чтобы заслонить Солнце и вызвать похолодание. Какая-то часть пыли прорвалась более тяжёлая. Но тяжёлые частицы быстро опадают".

"После этого извержения не закрывали воздушное пространство. Если помните, было извержение в Исландии в 2010 году, тогда на несколько дней закрывали небо, было локально действительно очень большое облако".

"Незначительное похолодание может, конечно, произойти, даже если будет очень сильное извержение. Но одного извержения недостаточно, чтобы вызвать действительно серьёзное похолодание. Нужно, чтобы действительно было несколько сильных извержений вулканов в разных частях света".

"Сейчас вулкан активизировался, он, в принципе, может ещё раз извергнуться, но вряд ли это будет извержение такой же силы, как было несколько дней назад".

Авторы Адель Романенкова