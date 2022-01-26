Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме

Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или лёгкого течения коронавируса и ОРВИ.

Документ содержит рекомендации для следующих групп граждан: вакцинированные или переболевшие ковидом без факторов риска;

переболевшие ковидом с факторами риска;

невакцинированные и не болевшие ковидом;

дети.

В памятке говорится, что в случае положительного результата мазка на ковид лечение не требуется вакцинированным/ревакцинированным менее шести месяцев назад или переболевшим также менее шести месяцев назад.

"Может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки", — говорится в тексте.

В случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боли в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 градуса), но при отсутствии результатов ПЦР-теста лицам до 60 лет, не имеющим хронических заболеваний и избыточного веса, необходимо измерять температуру не реже трёх раз в день. Кроме того, по возможности нужно измерять уровень насыщения крови кислородом пульсоксиметром два раза в день.

Если температура поднялась выше 38 градусов и сохраняется более двух суток, несмотря на приём жаропонижающих средств, необходимо позвонить в кол-центр поликлиники или в единую службу "122" для дистанционной консультации с врачом.

"Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, вам трудно дышать и/или уровень сатурации [насыщения крови кислородом] менее 94–95% и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи", — говорится в документе.

Привитым или переболевшим ранее россиянам из групп риска (возраст 60 лет и старше; сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния, избыточный вес) в случае бессимптомного течения заболевания лечение назначает врач.

Если ковидом заболел ребёнок, его нужно оставить дома, не отправлять в детский сад или школу, ни в коем случае не заниматься самолечением, позвонить в единую службу 122 или в кол-центр вашей поликлиники для дистанционной консультации с медиками. В случае ухудшения состояния необходимо вызвать скорую.

Непривитым и ранее не болевшим гражданам при появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР, а также в случае положительного теста на ковид вне зависимости от симптомов необходимо действовать так же: позвонить в единую службу 122 или в кол-центр поликлиники, а в случае ухудшения состояния вызывать скорую.

Также Минздрав призывает граждан не принимать самостоятельно антибиотики — такие препараты назначаются только медицинскими работниками и только в случае наличия показаний.

Кроме того, россиянам напомнили о необходимости ношения масок или респираторов в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми, о мытье рук и обработке их антисептиком.

"По возможности минимизируйте посещения мест с большим скоплением людей, а в случае, если избежать этого невозможно, соблюдайте дистанцию полтора-два метра. Эти простые профилактические меры снизят риск заражения", — отмечается в памятке.