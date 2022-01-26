Глава ДНР Пушилин: Республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины
Он отметил, что "ситуация говорит сама за себя". В частности, по его словам, у Киева слишком много информации о личном составе и тех командах, которые отдают.
Глава ДНР Денис Пушилин © ТАСС / Николай Тришин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше, — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков", — отметил Пушилин.
Он добавил, что ситуация складывается таким образом, что республика "должна быть в постоянной готовности". По его словам, в ДНР уже проведён ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, а также идёт отработка совместных действий между экстренными службами.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную. По словам представителя ведомства Лещенко, украинские войска активизировались по всей стране. В частности, речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях.
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