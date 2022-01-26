Глава ДНР Пушилин: Республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова к агрессивным действиям со стороны Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше, — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков", — отметил Пушилин.

Он добавил, что ситуация складывается таким образом, что республика "должна быть в постоянной готовности". По его словам, в ДНР уже проведён ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, а также идёт отработка совместных действий между экстренными службами.