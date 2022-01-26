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В Самаре помимо школ "заминировали" аэропорт, мэрию и больницы

Ранее сегодня из-за сообщений с угрозами проверяли школы на Чукотке, Камчатке и в Хабаровске.

26 января, 06:16

Фото: Facebook / Международный аэропорт Курумоч (Kurumoch International Airport)

Волна "минирований" прокатилась по Самаре. По данным источника Лайфа, там помимо школ угрозы поступили также в аэропорт, мэрию, больницы и детсады.

Так, например, в аэропорт Курумоч пришло сообщение от неизвестных о том, что "заминированы" все самолёты. Было принято решение о приостановке вылетов и посадок до 9:30.

Школы и детсады на Чукотке проверяют из-за сообщений о "минировании"

Школы и детсады на Чукотке проверяют из-за сообщений о "минировании"

Напомним, волна "минирований" прошлась уже по многим регионам страны. Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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