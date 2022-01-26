В Самаре помимо школ "заминировали" аэропорт, мэрию и больницы

Волна "минирований" прокатилась по Самаре. По данным источника Лайфа, там помимо школ угрозы поступили также в аэропорт, мэрию, больницы и детсады.

Так, например, в аэропорт Курумоч пришло сообщение от неизвестных о том, что "заминированы" все самолёты. Было принято решение о приостановке вылетов и посадок до 9:30.