В Самаре помимо школ "заминировали" аэропорт, мэрию и больницы
Ранее сегодня из-за сообщений с угрозами проверяли школы на Чукотке, Камчатке и в Хабаровске.
Фото: Facebook / Международный аэропорт Курумоч (Kurumoch International Airport)
Волна "минирований" прокатилась по Самаре. По данным источника Лайфа, там помимо школ угрозы поступили также в аэропорт, мэрию, больницы и детсады.
Так, например, в аэропорт Курумоч пришло сообщение от неизвестных о том, что "заминированы" все самолёты. Было принято решение о приостановке вылетов и посадок до 9:30.
Напомним, волна "минирований" прошлась уже по многим регионам страны. Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании".
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