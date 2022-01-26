В Посольстве РФ заявили, что поставляемое США Украине оружие попадёт в руки боевиков

Американское оружие, которое поставляется на территорию Украины, попадёт в руки боевиков и террористов, они получат карт-бланш на проведение силовых акций в Донбассе. Об этом заявила пресс-служба Посольства России в США в "Фейсбуке".

Там указали, что пресс-службы Госдепа и Пентагона практически ежедневно говорят о своих усилиях по поводу наращивания военного содействия киевскому режиму.

"Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе", — говорится в сообщении.