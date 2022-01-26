В Посольстве РФ заявили, что поставляемое США Украине оружие попадёт в руки боевиков
Таким образом, неонацисты получат не только политическую и материальную поддержку, отметили в ведомстве. Ранее в Незалежную доставили дополнительно 300 комплексов Javelin.
Здание Посольства России в США. Фото © Wikipedia
Американское оружие, которое поставляется на территорию Украины, попадёт в руки боевиков и террористов, они получат карт-бланш на проведение силовых акций в Донбассе. Об этом заявила пресс-служба Посольства России в США в "Фейсбуке".
Там указали, что пресс-службы Госдепа и Пентагона практически ежедневно говорят о своих усилиях по поводу наращивания военного содействия киевскому режиму.
"Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине. Вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украину доставили дополнительно 300 комплексов Javelin. Это часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В этот раз общий вес вооружения и техники составил почти 80 тонн.
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