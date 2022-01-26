Миссия РФ в ООН назвала лицемерными попытки США заявлять об успехе в Афганистане

США ведут себя непорядочно, когда перекладывают ответственность за кризис в Афганистане, призывая другие страны восстановить экономику этой страны. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности в ООН.

"Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой", — отмечается в тексте.

В постпредстве подчёркивают, что изначально мотив американцев был благим: они вошли в страну под видом борьбы с терроризмом. Однако их приход в страну дал обратный эффект: статус Афганистана как рассадника наркотиков и терроризма лишь укрепился.

"На этом фоне социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным. Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток", — говорится в комментарии.

Там указано, что на этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента.

Лайф напоминает, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа прошлого года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны.

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должны взять виновники её бед — США.