НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Миссия РФ в ООН назвала лицемерными попытки США заявлять об успехе в Афганистане

Российские дипломаты отметили, что итоги двадцатилетнего присутствия войск Соединённых Штатов и их союзников в этой стране едва ли можно считать победой.

26 января, 05:10
<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

США ведут себя непорядочно, когда перекладывают ответственность за кризис в Афганистане, призывая другие страны восстановить экономику этой страны. Об этом говорится в комментарии постоянного представительства РФ при ООН на пресс-релиз постпредства США об американской деятельности в ООН.

"Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой", — отмечается в тексте.

В постпредстве подчёркивают, что изначально мотив американцев был благим: они вошли в страну под видом борьбы с терроризмом. Однако их приход в страну дал обратный эффект: статус Афганистана как рассадника наркотиков и терроризма лишь укрепился.

"На этом фоне социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным. Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток", — говорится в комментарии.

Там указано, что на этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента.

Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Талибы рекомендовали США не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Лайф напоминает, ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа прошлого года боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны.

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что в Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должны взять виновники её бед — США.

* Организация запрещена ООН.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1