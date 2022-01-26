Школы и детсады на Чукотке проверяют из-за сообщений о "минировании"

Школы и детские сады на Чукотке проверяют после сообщений о якобы минировании. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

"Экстренные проверки организованы в образовательных учреждениях шести муниципалитетов Чукотки. Для обеспечения безопасности учащихся оперативно принято решение об эвакуации. <...> Обследованием зданий в Анадыре, Билибине, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения занимаются представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи", — говорится в сообщении.