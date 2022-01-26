Школы и детсады на Чукотке проверяют из-за сообщений о "минировании"
Экстренные мероприятия организовали в образовательных учреждениях шести муниципалитетов. Отмечается, что учащихся оперативно эвакуировали, занятия отменены.
Школа на Чукотке © Правительство Чукотского автономного округа
Школы и детские сады на Чукотке проверяют после сообщений о якобы минировании. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
"Экстренные проверки организованы в образовательных учреждениях шести муниципалитетов Чукотки. Для обеспечения безопасности учащихся оперативно принято решение об эвакуации. <...> Обследованием зданий в Анадыре, Билибине, Певеке, Анадырском районе, посёлках Эгвекинот и Провидения занимаются представители правоохранительных органов, Росгвардии, МЧС и кинологи", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения об угрозе минирования зданий поступили утром 26 января в адрес учебных заведений. В столице Чукотки массовую эвакуацию также провели в колледже и лицее, для этого задействовали городские автобусы. Занятия в школах отменены, уточнили в правительстве.
Напомним, волна "минирований" прошлась уже по многим регионам страны. Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени. А в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании".
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