В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции
Отмечается, что он будет действовать сутки. Правоохранители уже задержали пятерых лидеров и членов преступной группы, участвовавших в беспорядках.
Алма-Ата после массовых беспорядков в Казахстане © ТАСС / Гавриил Григоров
Спецслужбы Казахстана ввели режим антитеррористической операции в Турксибском районе города Алма-Аты. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00:00 26 января (21:00 мск 25 января. — Прим. Лайфа) до 00:00 часов 27 января", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителям уже удалось задержать пятерых лидеров и членов преступной группы, которые участвовали в нападениях на госучреждения и коммерческие объекты города в беспорядка с 4 по 6 января.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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