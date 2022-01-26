В одном из районов Алма-Аты ввели режим антитеррористической операции

Спецслужбы Казахстана ввели режим антитеррористической операции в Турксибском районе города Алма-Аты. Об этом сообщает местный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алма-Аты в период с 00:00 26 января (21:00 мск 25 января. — Прим. Лайфа) до 00:00 часов 27 января", — говорится в сообщении.