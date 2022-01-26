Express: Консервированные овощи способны спровоцировать рак желудка

Консервированные овощи, не содержащие крахмал, могут увеличить риск развития онкологического заболевания желудка. Об этом заявили учёные из Всемирного фонда исследования рака, пишет Express.

Продукты консервируют, чтобы значительно продлить срок их хранения, при этом сохранив питательные и вкусовые свойства. Для этого их солят и маринуют. По мнению исследователей, именно это и способствует развитию рака желудка. Так, большое количество соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка, и усиливает выработку соединений, которые содержат нитрозогруппу. Злоупотребление этой вкусовой добавкой приводит к первичному повреждению клеток, а в результате — к онкологии.

К овощам, не содержащим крахмал, относятся морковь, свёкла, пастернак, репа и брюква. Также ими считаются зелёные листовые продукты, такие как шпинат и салат. Вместе с тем указываются и крестоцветные овощи, например: брокколи, белокочанная капуста или кресс-салат. Ещё к этой группе относят лук, чеснок и лук-порей.

Отмечается, что существует множество симптомов рака желудка. В частности, эти признаки могут повлиять на пищеварение человека. Среди них — изжога или кислотный рефлюкс, проблемы с глотанием, симптомы расстройства желудка, в том числе сильная отрыжка, а также очень быстрое насыщение во время приёма пищи. Также есть и другие признаки: потеря аппетита или веса без причин, шишка или боль в верхней части живота и чувство усталости.