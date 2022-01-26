Мёртвому припарка: Почему "Джавелины" и "Стингеры" не помогут ВСУ в случае нападения на Донбасс Американские ПТРК "Джавелин" и шведские гранатомёты NLAW, доставленные на Украину в качестве военной помощи, считаются в ВСУ уникальным оружием. Однако получить такое оружие — это лишь половина дела. Украинские военные, скорее всего, не смогут использовать заокеанские "подарки" по целому ряду причин. 25 января, 21:40 FGM-148 Javelin. Фото © Wikipedia

Причина № 1 — рациональное применение

В 2018 году новости о возможной поставке ПТРК "Джавелин" на Украину едва не вызвали международный скандал. Почти сразу киевские власти сообщили о "мощном сигнале", отправленном из Белого дом и Пентагона, однако за год военные эксперты журнала Task & Purpose опубликовали материал о "спорной эффективности" американского противотанкового вооружения. В нём эксперт Джаред Келлер рассуждал на тему эффективности оружия в руках ближневосточных боевиков. Проанализировав тактику применения противотанкового оружия, Келлер сделал два важных вывода: во-первых, уникальное оружие было буквально брошено на складах американских спецподразделений и просто разграблено, во-вторых, эффективность использования такого оружия сильно зависит от условий, в которых оно применяется.

Сам по себе ПТРК "Джавелин" — оружие современное, даже несмотря на то что появился он много лет назад. Однако, как и другие американские ПТРК, например BGM-71 TOW, его можно использовать в ограниченных условиях. Самым показательным примером в этом отношении может служить применение этих комплексов армией США в Ираке и Афганистане — во время этих военных кампаний значительная часть комплексов применялась американскими солдатами по неподвижным целям: домам, складам и другим объектам. Кроме того, ни одна войсковая операция США не обходилась без поддержки с воздуха — если морпехи и рейнджеры понимали, что уничтожить цель не получается, к месту прибывали штурмовики А-10 или истребители F-16 с высокоточным оружием.

Причина № 2 — деньги любят счёт и боевые возможности

В подавляющем большинстве случаев американцы использовали другое оружие — гранатомёты AT-4 и SMAW, которыми вооружаются пехотные отделения. "Джавелины" использовались лишь в тех случаях, когда было необходимо гарантированно уничтожить цель, но боевики в Афганистане и Ираке при подготовке выстрела были прижаты к земле огнём с воздуха — в налётах участвовали не только истребители, но и боевые вертолёты "Апач". ВСУ же не располагает и тысячной долей боевых возможностей одной дивизии армии США, поэтому самое вероятное, о чём в этом случае говорят военные, — "точечные вылазки" украинских диверсионных групп, для которых такие операции могут стать билетом в один конец.

Ветеран спецназа ВДВ, майор запаса Владимир Клявин пояснил: украинские военные научились применять "Джавелины" в эталонных условиях, когда "условная поддержка с воздуха" и другие требования соблюдены по умолчанию.

Если изучить методичку по подготовке оператора "Джавелина", можно найти много интересного. Например, там есть данные о том, что на развёртывание расчёта даётся до десяти минут. В боевых условиях десять минут — это непозволительная роскошь. Такое может происходить, когда противник не отвечает огнём — не использует ни артиллерию, ни бронетехнику. Я с трудом себе представляю, как можно использовать такое оружие, если идёт бой с высокой интенсивностью Владимир Клявин Ветеран спецназа ВДВ, майор запаса

Причина № 3 — сложности боевого применения

По словам Клявина, значительная часть подразделений ВСУ по-прежнему опирается на старые, ещё советские противотанковые решения — гранатометы РПГ-7 и ПТРК. Шведские гранатометы NLAW, доставленные ВСУ из Великобритании, в этом отношении гораздо сложнее: простых действий вроде снятия с предохранителя и прицеливания недостаточно. Перед использованием NLAW нужно подготовиться к бою: определить, какая цель находится в зоне досягаемости, убедиться, что подано питание, выбрать тип подрыва и лишь затем начать прицеливаться. Доживёт ли оператор до возможности выстрелить — остаётся лишь догадываться.

Причина № 4 — психологическая помощь

В конце января 2022 года стало известно, что дополнительную военную помощь Украине окажет Латвия. Страна отправит на Украину ПЗРК "Стингер" американского производства, однако у военных специалистов, много лет изучающих динамику войны в Донбассе, есть сомнения в том, что это оружие когда-либо будет использовано. Ветеран спецназа ГРУ, подполковник запаса Виталий Шпигун отметил, что, как и "Джавелины", использовать это оружие получится лишь в строго ограниченных условиях.

Украинские военные, очевидно, забыли опыт Афганистана. Тогда американцы поставляли "Стингеры" боевикам с одной целью — сделать применение авиации более опасным для советской армии. Для чего "Стингеры" перебрасывают ВСУ сейчас — непонятно. Теоретически на Украине осталось значительное количество советских ПЗРК, у которых давно вышел срок хранения. Если это попытка их заменить, то нужно говорить о массовых поставках, а Латвия — это всё-таки единичный случай. Во-вторых, сбивать квадрокоптеры вдоль линии разграничения из такого оружия — это нонсенс. Цель слишком мала, поэтому украинцы могут только из пулемётов в этом случае стрелять. Другой техники в этом регионе нет и не будет — у ЛНР и ДНР нет авиации, а значит, и "Стингеры" — это скорее психологическая поддержка, чем военная Виталий Шпигун Ветеран спецназа ГРУ, подполковник запаса

Причина № 5 — умение отвечать

После того как в Сирии начала боевую работу российская авиация, результативность применения противотанковых ракет со стороны боевиков начала неуклонно снижаться — по месту пуска, которое определяли сирийские военные, сразу же наносился авиаудар. Со временем сирийские вооружённые силы научились подавлять такие точки самостоятельно — используя лишь артиллерию. У военных ЛНР и ДНР с дефицитом подобного опыта проблем нет — на "тревожащие" удары ВСУ защитники Донецка и Луганска умеют отвечать быстро, в течение нескольких минут.

Учитывают ли эти возможности в ВСУ, сказать сложно. Судить по заявлением украинского генералитета в этом случае не стоит — руководители военного ведомства страны считаются больше политиками и демагогами, чем стратегами и тактиками. Здесь стоит вспомнить, что максимально эффективно использовать полученное оружие украинские военные не умеют в принципе. Самым показательным примером в этом отношении служат доставленные во Львов в 2015 году американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36. Через некоторое время это оружие было захвачено армиями ЛНР и ДНР после ликвидации Дебальцевского котла. Оружие находилось в транспортных контейнерах, и, по всей видимости, никогда не использовалось по прямому назначению.

Стоит добавить, что в распоряжении ЛНР и ДНР до сих пор остаётся значительное количество ствольной и реактивной артиллерии, захваченной у ВСУ в период 2014–2015 годов. Тактику "огневого вала", проверенную ещё в ходе Великой Отечественной, защитники Донбасса за время вооружённого конфликта выучили практически наизусть: в случае начала полномасштабного наступления огонь из всех стволов может оставить от операторов "Джавелинов" и NLAW лишь гору земли вперемешку с искорёженным металлом.

Авторы