В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости

В доме в городе Холме Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости. Фрагменты останков находились в печи в бане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас правоохранители проводят экспертизу находки. Также сообщается, что мать девочки и её сожителя уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

При полицейских женщина вела себя странно: она сильно нервничала, но слёз видно не было. Задержанные путались в показаниях. Так, сначала они говорили, что мать оставила малышку одну в доме и ушла стирать в баню, а мужчина находился в этот момент в гостях. Затем пара сказала, что в бане они находились вместе.