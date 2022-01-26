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В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости

Сейчас правоохранители проводят экспертизу находки. Мать малышки и её сожителя задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

26 января, 07:19

Кадр из видео © СУ СКР по Новгородской области

В доме в городе Холме Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости. Фрагменты останков находились в печи в бане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сейчас правоохранители проводят экспертизу находки. Также сообщается, что мать девочки и её сожителя уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Нашли куртку и шапку: СКР показал видео из дома, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области

Нашли куртку и шапку: СКР показал видео из дома, откуда пропала годовалая девочка в Новгородской области

При полицейских женщина вела себя странно: она сильно нервничала, но слёз видно не было. Задержанные путались в показаниях. Так, сначала они говорили, что мать оставила малышку одну в доме и ушла стирать в баню, а мужчина находился в этот момент в гостях. Затем пара сказала, что в бане они находились вместе.

Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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