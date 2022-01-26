В доме в Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости
Сейчас правоохранители проводят экспертизу находки. Мать малышки и её сожителя задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Кадр из видео © СУ СКР по Новгородской области
В доме в городе Холме Новгородской области, где пропала полуторагодовалая девочка, нашли кости. Фрагменты останков находились в печи в бане. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сейчас правоохранители проводят экспертизу находки. Также сообщается, что мать девочки и её сожителя уже задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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При полицейских женщина вела себя странно: она сильно нервничала, но слёз видно не было. Задержанные путались в показаниях. Так, сначала они говорили, что мать оставила малышку одну в доме и ушла стирать в баню, а мужчина находился в этот момент в гостях. Затем пара сказала, что в бане они находились вместе.
Ранее Лайф сообщал, что перед пропажей годовалой девочки в Новгородской области мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины кроме этой малышки ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели.
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