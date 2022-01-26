Возбуждено ещё одно дело после того, как голого мальчика выставили на мороз на Алтае
Следователи отмечают, что сотрудникам органов профилактики было известно об избиении детей в семье. Однако они не сделали ничего, чтобы забрать малышей.
Кадр из видео, которое сняла обнаружившая мальчика местная жительница © VK / "Инцидент Барнаул"
Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по факту халатности. Речь идёт о сотрудниках ведомства по Шелаболихинскому району Алтайского края, где семья выгнала на мороз голого шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудники ПДН и КДН не приняли достаточных мер, чтобы обезопасить троих детей из села Селезнёво. При этом им было известно о неоднократных ситуациях с избиением мальчиков со стороны матери и её сожителя. Однако работники органов профилактики не сделали ничего, чтобы изъять малышей из семьи. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу, расследование продолжается.
Напомним, жители села Селезнёво в Алтайском крае сняли шокирующее видео — на кадрах шестилетний мальчик стоит на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав рассматривает местный суд.
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