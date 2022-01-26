Возбуждено ещё одно дело после того, как голого мальчика выставили на мороз на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики по факту халатности. Речь идёт о сотрудниках ведомства по Шелаболихинскому району Алтайского края, где семья выгнала на мороз голого шестилетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники ПДН и КДН не приняли достаточных мер, чтобы обезопасить троих детей из села Селезнёво. При этом им было известно о неоднократных ситуациях с избиением мальчиков со стороны матери и её сожителя. Однако работники органов профилактики не сделали ничего, чтобы изъять малышей из семьи. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу, расследование продолжается.