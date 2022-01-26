Матвиенко: Киев может вынашивать план решения ситуации с ДНР и ЛНР силовым путём

"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", — сказала Матвиенко в ходе открытия весенней сессии верхней палаты парламента.