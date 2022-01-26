Матвиенко: Киев может вынашивать план решения ситуации с ДНР и ЛНР силовым путём
По словам спикера Совфеда, провокации украинские власти планируют "по рекомендациям своих западных хозяев".
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что украинские власти могут вынашивать планы решения ситуации в Донбассе силовым методом.
"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию", — сказала Матвиенко в ходе открытия весенней сессии верхней палаты парламента.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. В частности, речь идёт о Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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