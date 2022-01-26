Народная милиция ЛНР: Украина продолжает перебрасывать бронетехнику к Донбассу
Отмечается, что разведка республики заметила один бронетранспортёр "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву посёлка Трёхизбенка и два — вблизи города Счастье.
Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
В подконтрольных Киеву населённых пунктах на линии соприкосновения с Донбассом вновь фиксируется прибытие украинской бронетехники и силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил представитель пресс-службы.
Собеседник агентства добавил, что разведкой ЛНР был замечен один бронетранспортёр "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву посёлка Трёхизбенка и два — вблизи города Счастье.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — подчеркнул представитель пресс-службы.
Напомним, Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла Украину в размещении бронетехники и вооружённых сил вблизи линии соприкосновения с Донбассом, что противоречит принятым летом 2020 года дополнительным мерам по обеспечению перемирия. Так, разведкой зафиксировалось прибытие в Донбасс спецназа ВСУ или переброска РСЗО и танков.
Ранее Лайф рассказывал, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.
Комментариев: 0