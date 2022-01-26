Народная милиция ЛНР: Украина продолжает перебрасывать бронетехнику к Донбассу

В подконтрольных Киеву населённых пунктах на линии соприкосновения с Донбассом вновь фиксируется прибытие украинской бронетехники и силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил представитель пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что разведкой ЛНР был замечен один бронетранспортёр "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву посёлка Трёхизбенка и два — вблизи города Счастье.

"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — подчеркнул представитель пресс-службы.

Напомним, Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла Украину в размещении бронетехники и вооружённых сил вблизи линии соприкосновения с Донбассом, что противоречит принятым летом 2020 года дополнительным мерам по обеспечению перемирия. Так, разведкой зафиксировалось прибытие в Донбасс спецназа ВСУ или переброска РСЗО и танков.