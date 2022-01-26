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Bloomberg: ЕС может ограничить экспорт и импорт в рамках антироссийских санкций

Кроме того, "пакет мер" против России может включать ограничения на конвертирование валюты и доступа к SWIFT. Но несколько стран обратились с просьбой послаблений для некоторых банков.

26 января, 08:36

Фото © Pixabay

Евросоюз не исключает возможности введения санкций против России в случае "ограничения поставок" газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Указывается, что ЕС может также ввести ограничения в отношении Москвы в случае кибератаки и кампании по дезинформации. Такой исход событий возможен при попытках России дестабилизировать Украину.

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Как сообщил один из чиновников, Евросоюз работает над "пакетом мер" против России, который будет включать в себя ограничение способности Москвы конвертировать валюты. Вместе с тем рассматриваются запреты на экспорт и импорт, ограничение доступа к SWIFT, а также меры по экспортному контролю.

"Несколько крупных стран – членов ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая <...> послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов", — указал источник агентства.

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Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Соединённое Королевство возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, ответил, что против Москвы применят широкий пакет "экономических и финансовых рестрикций". Он также допустил введение санкций против "Северного потока – 2" при таком развитии событий. В то же время Рааб подтвердил, что отправка британских военных в Незалежную в случае "российского вторжения" является "чрезвычайно маловероятным" сценарием.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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