Bloomberg: ЕС может ограничить экспорт и импорт в рамках антироссийских санкций

Евросоюз не исключает возможности введения санкций против России в случае "ограничения поставок" газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Указывается, что ЕС может также ввести ограничения в отношении Москвы в случае кибератаки и кампании по дезинформации. Такой исход событий возможен при попытках России дестабилизировать Украину.

Как сообщил один из чиновников, Евросоюз работает над "пакетом мер" против России, который будет включать в себя ограничение способности Москвы конвертировать валюты. Вместе с тем рассматриваются запреты на экспорт и импорт, ограничение доступа к SWIFT, а также меры по экспортному контролю.

"Несколько крупных стран – членов ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая <...> послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов", — указал источник агентства.