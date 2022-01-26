Более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение

Около 6,13% школьников в России перешли на дистанционное обучение из-за карантина на фоне распространения нового штамма коронавируса, следует из опубликованной Минпросвещения инфографики.

"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 6,13%", — говорится в материалах министерства.

Отметим, что накануне, 25 января, этот показатель составлял 4,5%. На сегодняшний день карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений. Всего в российских школах обучается порядка 17 миллионов человек.