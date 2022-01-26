Более 6% российских школьников перешли на дистанционное обучение
Карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений.
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Около 6,13% школьников в России перешли на дистанционное обучение из-за карантина на фоне распространения нового штамма коронавируса, следует из опубликованной Минпросвещения инфографики.
"Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) — 6,13%", — говорится в материалах министерства.
Отметим, что накануне, 25 января, этот показатель составлял 4,5%. На сегодняшний день карантин введён в 111 школах в 30 регионах России, что составляет 0,28% от количества всех общеобразовательных учреждений. Всего в российских школах обучается порядка 17 миллионов человек.
Ранее Лайф рассказал, что Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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