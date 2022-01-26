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В Казахстане покончил с собой топ-менеджер фирмы, которую связывают с дочерью Назарбаева

По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Кроме того, сегодня задержали главу компании по подозрению в коррупции.

26 января, 08:17
<p>Руслан Шамшиев. Фото © <a href="https://recycle.kz/ru/pravlenie/shamshiev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТОО "Оператор РОП"</a></p>

Руслан Шамшиев. Фото © ТОО "Оператор РОП"

Управляющий директор казахстанской компании "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на полицию. Отмечается, что фирму казахстанские СМИ связывали с дочерью Нурсултана Назарбаева Алиёй.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия. По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Кроме того, сегодня утром по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны председатель правления "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов.

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Отметим, что 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании, которая занималась утилизационным сбором в стране, и предложил передать её функции госструктурам. 19 января соответствующий документ приняло правительство страны.

Ранее Лайф рассказывал, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана. В этот же день президент республики снял Берика Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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