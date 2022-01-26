В Казахстане покончил с собой топ-менеджер фирмы, которую связывают с дочерью Назарбаева
По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Кроме того, сегодня задержали главу компании по подозрению в коррупции.
Руслан Шамшиев. Фото © ТОО "Оператор РОП"
Управляющий директор казахстанской компании "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на полицию. Отмечается, что фирму казахстанские СМИ связывали с дочерью Нурсултана Назарбаева Алиёй.
Правоохранители проводят необходимые следственные действия. По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
Кроме того, сегодня утром по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны председатель правления "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов.
Отметим, что 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании, которая занималась утилизационным сбором в стране, и предложил передать её функции госструктурам. 19 января соответствующий документ приняло правительство страны.
Ранее Лайф рассказывал, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана. В этот же день президент республики снял Берика Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.
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