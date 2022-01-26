В Казахстане покончил с собой топ-менеджер фирмы, которую связывают с дочерью Назарбаева

Управляющий директор казахстанской компании "Оператор РОП" по правовым вопросам Руслан Шамшиев покончил с собой. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на полицию. Отмечается, что фирму казахстанские СМИ связывали с дочерью Нурсултана Назарбаева Алиёй.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия. По факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Кроме того, сегодня утром по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны председатель правления "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов.

Отметим, что 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании, которая занималась утилизационным сбором в стране, и предложил передать её функции госструктурам. 19 января соответствующий документ приняло правительство страны.