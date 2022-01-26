Невролог Белаш рассказал, почему стоит перестать носить сумку на одном плече

Для здоровья вредно носить сумку на одном плече, поскольку лямка может сдавливать сосуды, нервы и другие важные образования в области шейно-грудного перехода. В такие моменты тело подстраивается под неравномерную нагрузку, а впоследствии возникает искривление, сообщил врач — невролог-остеопат Владимир Белаш.

"Надплечье опускается вниз, грудной отдел и таз отклоняются в одну сторону. Это вызывает перенапряжение мышц с противоположной стороны. Если говорить простым языком, мышцы пытаются напрячься, чтобы избежать большего искривления, вернуть, "перетянуть" тело в нормальное положение", — приводит "Москва 24" слова врача.

Белаш отметил, что дополнительная нагрузка сказывается на здоровье, причём в большей степени появляются проблемы эстетического характера. Так, расположение одного плеча ниже другого, а также небольшое искривление таза "обращают на себя внимание". Хотя такие деформации к сколиозу не приведут, но они "смотрятся некрасиво", подчеркнул врач. Кроме того, из-за привычки носить сумку в одной руке могут появиться мышечные боли в области плеча и грудной клетки, тогда движения становятся скованными.

"При раздражении или сдавливании так называемого сосудисто-нервного пучка шеи могут появиться головные боли, которые потянут за собой и другие проблемы", — отметил невролог.

По словам врача, лучше подбирать такие аксессуары, которые можно носить симметрично. В качестве примера он привёл маленькие сумки в виде рюкзаков — они "динамично распределяют нагрузку". Белаш также посоветовал чередовать плечи при ношении аксессуара на длинном ремне. А при походе в магазин стоит раскладывать купленные продукты в два пакета, чтобы их было проще нести. В ином случае рекомендуется менять руки, но это не так полезно, как равномерное распределение тяжестей.

Белаш также отметил, что попытки захватить все тяжёлые покупки из багажника машины приводят к "нежелательному износу позвоночника, нагрузке на опорно-двигательный аппарат и могут сопровождаться болевыми синдромами". По его словам, следует учитывать, что у каждого человека согласно состоянию его здоровья имеется собственный максимальный вес груза.