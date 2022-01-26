Совфед одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6%
Как ранее сообщил министр труда Антон Котяков, эта мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6% в РФ с 1 января 2022 года. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.
Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, а именно компенсировать пенсионерам дополнительные расходы, появившиеся из-за роста цен. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.
Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что, таким образом, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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