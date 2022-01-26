Совфед одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6%

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6% в РФ с 1 января 2022 года. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.

Это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, а именно компенсировать пенсионерам дополнительные расходы, появившиеся из-за роста цен. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года.