МВД РФ объявило в розыск брата Навального

МВД России объявило в розыск брата блогера Алексея Навального Олега по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных министерства.

Напомним, накануне, 25 января, ФСИН потребовала заменить брату Навального условной срок реальным. В прошлом году ему дали год условно за нарушение санитарных норм. По версии обвинения, ранее осуждённый через социальные сети призывал граждан участвовать в акции в январе 2021 года, что являлось нарушением рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.