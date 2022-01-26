МВД РФ объявило в розыск брата Навального
Накануне сообщалось, что ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному условный срок реальным.
Брат Алексея Навального Олег Навальный. Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
МВД России объявило в розыск брата блогера Алексея Навального Олега по уголовной статье. Об этом сообщается в базе данных министерства.
"Навальный Олег, 09.04.1983 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе.
Детали и подробности не уточняются.
Напомним, накануне, 25 января, ФСИН потребовала заменить брату Навального условной срок реальным. В прошлом году ему дали год условно за нарушение санитарных норм. По версии обвинения, ранее осуждённый через социальные сети призывал граждан участвовать в акции в январе 2021 года, что являлось нарушением рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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