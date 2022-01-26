Совфед поддержал закон "Единой России" о пожизненном сроке для педофилов
Сейчас такое наказание определяют уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении детей в возрасте до 14 лет.
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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.
Пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Сейчас пожизненный срок даётся уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. При этом поправками уточняется, что пожизненное лишение свободы ожидает за изнасилование абсолютно всех несовершеннолетних. Кроме того, парламентарии предложили ввести уголовное наказание за пропаганду педофилии.
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