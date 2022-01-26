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Совфед поддержал закон "Единой России" о пожизненном сроке для педофилов

Сейчас такое наказание определяют уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении детей в возрасте до 14 лет.

26 января, 08:14

Фото © Shutterstock

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Сейчас пожизненный срок даётся уже имеющим судимость за преступления с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. При этом поправками уточняется, что пожизненное лишение свободы ожидает за изнасилование абсолютно всех несовершеннолетних. Кроме того, парламентарии предложили ввести уголовное наказание за пропаганду педофилии.

Кузнецова назвала важным шагом принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов

Кузнецова назвала важным шагом принятие Госдумой закона о пожизненном сроке для педофилов

18 января законопроект приняла Госдума — сразу во втором и третьем чтениях.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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