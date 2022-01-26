Совфед поддержал закон "Единой России" о пожизненном сроке для педофилов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении детей, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.