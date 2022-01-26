Немец Драйзайтль сместил Овечкина с первого места в списке бомбардиров НХЛ
Близко к лидерам находится и канадец Коннор Макдэвид, который уступает россиянину один балл.
Фото © ТАСС / AP Photo / Jeffrey T. Barnes
Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль обогнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ и вышел на первое место.
В последнем матче против "Ванкувера" немец забросил одну шайбу и помог своей команде одержать победу. Теперь на счету Драйзайтля 59 очков, тогда как у Овечкина — 58. Столько же набрал нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо.
Добавим, что на один балл от Овечкина отстаёт одноклубник Драйзайтля канадец Коннор Макдэвид.
Комментариев: 0