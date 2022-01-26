Немец Драйзайтль сместил Овечкина с первого места в списке бомбардиров НХЛ

В последнем матче против "Ванкувера" немец забросил одну шайбу и помог своей команде одержать победу. Теперь на счету Драйзайтля 59 очков, тогда как у Овечкина — 58. Столько же набрал нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо.