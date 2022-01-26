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Немец Драйзайтль сместил Овечкина с первого места в списке бомбардиров НХЛ

Близко к лидерам находится и канадец Коннор Макдэвид, который уступает россиянину один балл.

26 января, 08:36
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Jeffrey T. Barnes</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Jeffrey T. Barnes

Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль обогнал Александра Овечкина в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ и вышел на первое место.

В последнем матче против "Ванкувера" немец забросил одну шайбу и помог своей команде одержать победу. Теперь на счету Драйзайтля 59 очков, тогда как у Овечкина — 58. Столько же набрал нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо.

Александр Овечкин оформил дубль за восемь минут и довёл число голов в НХЛ до 759

Александр Овечкин оформил дубль за восемь минут и довёл число голов в НХЛ до 759

Добавим, что на один балл от Овечкина отстаёт одноклубник Драйзайтля канадец Коннор Макдэвид.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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