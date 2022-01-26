Циципас стал третьим полуфиналистом Australian Open
Его соперником в следующей стадии может стать россиянин Даниил Медведев.
Стефанос Циципас. Фото © ТАСС / AP/Michel Euler
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал Australian Open, обыграв итальянца Янника Синнера в трёх сетах.
Встреча продолжалась чуть более двух часов и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
Отметим, что соперником Циципаса в полуфинале может стать Даниил Медведев, которому предстоит сразиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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