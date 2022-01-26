Сын Леонида Куравлёва заявил, что актёр находится на реабилитации
Из больницы в Коммунарке артиста выписали ещё 21 января, сейчас ему необходимо круглосуточное наблюдение специалистов.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Актёра Леонида Куравлёва действительно выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с пневмонией. Сейчас он находится на реабилитации. Эту информацию Лайфу подтвердил сын народного артиста РСФСР Василий.
"Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведён в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу", — сказал Василий Куравлёв.
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Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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