Сын Леонида Куравлёва заявил, что актёр находится на реабилитации

Актёра Леонида Куравлёва действительно выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с пневмонией. Сейчас он находится на реабилитации. Эту информацию Лайфу подтвердил сын народного артиста РСФСР Василий.

"Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведён в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу", — сказал Василий Куравлёв.