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Политолог Брутер — о "русском Харькове" в эфире CNN: Для них всё это пространство — дикий мир

По мнению эксперта, Россия является для западных СМИ далёкой и непонятной, поэтому "всё, что имеет славянские названия, для них едино".

26 января, 08:38
<p>Кадр из видео © CNN</p>

Кадр из видео © CNN

Западные журналисты, как правило, не видят разницы между Россией и Украиной, и зачастую при освещении событий не проверяют информацию. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя репортаж телеканала CNN, где украинский город Харьков отнесли к российской территории.

"Они [журналисты CNN] просто неграмотные и себя не проверяют, для них всё это пространство — просто дикий мир. И они вообще не видят разницы между Россией и Украиной, поэтому такие вещи берут из общедоступных источников и часто даже не проверяют. Они не видят даже особой разницы между Польшей и Литвой", — заявил эксперт.

По его словам, американские журналисты ошибаются, так как "всё, что имеет славянские названия, для них едино".

"У них есть заказ на освещение определённым образом этой ситуации. Они могут и Одессу назвать Россией, и тем более Мариуполь", — резюмировал Брутер.

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Напомним, американский телеканал CNN в своём эфире отнёс Харьков к территории России. Как по-прежнему утверждает Вашингтон, РФ якобы готовит вторжение на территорию соседней страны и этот город прежде называли одной из "первых целей".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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