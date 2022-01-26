Политолог Брутер — о "русском Харькове" в эфире CNN: Для них всё это пространство — дикий мир

Западные журналисты, как правило, не видят разницы между Россией и Украиной, и зачастую при освещении событий не проверяют информацию. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя репортаж телеканала CNN, где украинский город Харьков отнесли к российской территории.

"Они [журналисты CNN] просто неграмотные и себя не проверяют, для них всё это пространство — просто дикий мир. И они вообще не видят разницы между Россией и Украиной, поэтому такие вещи берут из общедоступных источников и часто даже не проверяют. Они не видят даже особой разницы между Польшей и Литвой", — заявил эксперт.

По его словам, американские журналисты ошибаются, так как "всё, что имеет славянские названия, для них едино".

"У них есть заказ на освещение определённым образом этой ситуации. Они могут и Одессу назвать Россией, и тем более Мариуполь", — резюмировал Брутер.